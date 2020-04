Li avevamo lasciati nel bel mezzo di un colpo al Banco de España, con Nairobi ferita seriamente dopo essere caduta in una trappola. Ma ora l’attesa è terminata. Finalmente venerdì 3 aprile sapremo che fine faranno il Professore e la sua banda. Dopodomani Netflix metterà in streaming i nuovi episodi di «la Casa di carta – parte 4», la sua serie più fortunata, già premiata con un Emmy Award internazionale, un Fénix Award e sette Iris Awards.

Tornano in scena Rio, Tokyo, Nairobi, il Professore e gli altri protagonisti e finalmente scopriremo cosa succederà a tutti loro. La «Parte 3» si era chiusa con una serie di colpi di scena. Chi avrà la meglio? La polizia o i rapinatori? Chi di loro può rappresentare davvero la giustizia? Parlando all’agenzia di stampa spagnola EFE il suo ideatore Alex Pina - come riferisce il sito lascimmiapensa.it - ha fornito qualche anticipazione sui nuovi episodi della fortunata serie. «Abbiamo cercato di rallentare e rimodulare il ritmo in modo da assaporare le storie dei personaggi, nel bel mezzo del caos più brutale ci fermiamo per poi buttarci in una discesa selvaggia nella seconda metà della stagione», ha spiegando Pina. E ha aggiunto: «La quarta parte conterrà il più grande shock di tutte le stagioni».