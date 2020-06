L’articolo, intitolato Come trascorrere un lungo fine settimana in Ticino, propone di iniziare il proprio soggiorno da Lugano, più precisamente da piazza della Riforma da dove partire alla scoperta della città «soprannominata la Monte Carlo della Svizzera», prima di salire con la funicolare sul Monte San Salvatore e fare un’escursione fino al «grazioso villaggio» di Morcote attraverso «campi idilliaci e boschi di castagno», per poi far ritorno a Lugano in barca o in bus. Per concludere in bellezza la giornata, si invita a visitare il Centro culturale LAC «per una mostra d’arte o un concerto nella sua splendida sala» (ndr, anche se in questo periodo, va detto, il Centro culturale è chiuso. Riaprirà il 26 giugno con la mostra di Lois Hechenblaikner e dall’11 luglio proporrà nello spazio agorà diversi eventi all’aperto) e con una cena in riva al lago.