Il centro d’informazione sulle sette «Infosekta», con sede a Zurigo, ha ricevuto l’anno scorso circa 2800 richieste di consulenza, in aumento dell’8% rispetto al 2018.

Le maggior parte delle domande (14%) riguardava i testimoni di Geova. Seguono Scientology (4%), l’associazione di chiese evangeliche ICF (International Christian Fellowship, 2%), l’anastasianenismo (2%) e l’associazione Fiat Lux (2%), indica oggi Infosekta in una nota.

A chiedere informazioni sono per la maggioranza privati (78%), quasi sempre famigliari di una persona finita in una organizzazione a carattere settario. Un caso su sei di quelli trattati nel 2019 ha riguardato uno o più minorenni.

Infosekta festeggia quest’anno i 30 anni di esistenza. Dalla sua fondazione nel 1991, il centro di Zurigo che offre consulenze in tedesco ha ricevuto più di 70’000 richieste di informazioni.

I Testimoni di Geova sono un movimento religioso cristiano, teocratico, millenarista e restaurazionista. Originariamente denominati «Studenti Biblici», derivano dalla congregazione di un gruppo di studenti della Bibbia fondata nel 1870 in Pennsylvania da Charles Taze Russell. Sostengono di praticare il ripristinato cristianesimo del primo secolo. Secondo un rapporto della direzione del movimento nel 2018 erano quasi 8,6 milioni i Testimoni di Geova attivi in tutto il mondo.

Scientology, più raramente chiamata Chiesa di Scientology, è un’organizzazione che ha sede principale negli Stati Uniti e che raccoglie e diffonde dal 1954 l’insieme delle credenze e pratiche ideate da L. Ron Hubbard, basate sul precedente sistema di autoaiuto denominato Dianetics. Secondo i propri dati, nel 2005 l’organizzazione contava otto milioni di praticanti. Fonti esterne ridimensionano molto la cifra, situandola attualmente fra 40’000 e 150’000 in tutto il mondo.

La International Christian Fellowship (ICF) è un’associazione di chiese evangeliche del Movimento neocarismatico, fondata nel 1990 a Zurigo da Heinz Strupler. ICF si auto definisce come «Chiesa libera sovra confessionale con fondamenta bibliche». L’ICF Movement ha molte chiese membro in diverse città in Svizzera, Italia, Albania, Austria, Cambogia, Repubblica Ceca, Germania, Israele e Paesi Bassi. ICF Zurigo è una «megachurch» che nel 2017 contava 3500 persone. Dal 1996 il leader internazionale dell’ICF Movement è Leo Bigger, pastore presso ICF Zurigo.