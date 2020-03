La piattaforma web di condivisione libera di materiale video pornografico PornHub ha deciso di estendere a tutto il mondo l’offerta «StayhomeHub», già applicata in Italia. Fino al 23 aprile i contenuti premium del sito saranno infatti accessibili gratuitamente allo scopo di rendere meno gravoso lo stare a casa. Sul sito si riprende le ormai famose curve dei contagi da coronavirus mostrando in rosso quella che si verificherebbe senza il rispetto delle regole igieniche e di distanza sociale e in blu quella conseguente al rispetto di tali regole. La seconda sfiora ma non supera la linea che demarca le capacità del sistema sanitario. Ed è proprio partendo da questo grafico che PornHub invita gli utenti ad approfittarne allo slogan di: «Contribuisci ad abbassare la curva!».