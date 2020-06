Nel salotto di casa oppure al parco, con vista sulla città o in riva al lago, su una struttura galleggiante, in montagna ma anche in spiaggia e in giardino. Sono solo alcuni dei luoghi che si prestano per praticare un’attività che unisce corpo, mente e coscienza di sé. Stiamo parlando, lo avrete capito, dello yoga, disciplina che sembra essere la regina di quest’estate, almeno secondo il calendario delle attività promosse da associazioni e fondazioni culturali e ricreative, centri balneari e anche dai teatri (vedi box in fondo all’articolo). Una proposta che si potrebbe interpretare come una risposta al difficile periodo storico segnato dalla pandemia, oppure più semplicemente lo yoga è tornato di moda? «Lo yoga in Occidente è di moda da diversi decenni. Nel nostro contesto culturale viene...