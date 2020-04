La quarantena ha sicuramente influito anche sulla velocità con cui gli utenti hanno visto i nuovi episodi . Nella settimana dal 30 marzo al 5 aprile la serie tv si è piazzata al primo posto anche nella classifica The Binge Report stilata da TV Time, un’applicazione che aiuta a tenere traccia degli episodi visti. Secondo i dati diffusi, la serie è stata vista in binge watching, quindi con un episodio dopo l’altro, da centinaia di utenti raggiungendo il 16,75% di binge session (quattro o più episodi di fila in un solo giorno).

«La Casa di Carta 4» è più popolare all’estero che in Spagna: nei primi tre giorni dall’uscita ha attirato più pubblico nelle Filippine, negli Stati Uniti, in Francia e in Italia. Un dato che non deve sorprende, visto che in patria la serie stava per essere cancellata dopo la prima stagione.