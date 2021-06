«Antichi sentieri nascosti tra orti e limoneti a picco sul mare». E ancora: «La Costiera Amalfitana non è solo buon cibo, ma anche paesaggi superbi. Camminare tra il verde della natura e il blu dei fondali del mare è un’esperienza unica nel suo genere. Preparate scarpe comode e zainetto: con noi vivrete esperienze indimenticabili». La promessa, beh, è stata mantenuta. I nostri abbonati, in viaggio assieme a Prisca Dindo e Dreamstravel, dall’11 al 16 giugno hanno potuto scoprire un meraviglioso angolo di Italia in maniera differente. Il piacere della fatica, verrebbe da dire. Non solo trekking, ad ogni modo, ma anche Sorrento e Napoli. Il viaggio, va da sé, è piaciuto tantissimo. Come testimoniano i due video che vi proponiamo, a cura di Prisca Dindo.