Tante volte abbiamo parlato di come ci si è ingegnati in questi mesi di lockdown per intraprendere attività e divertirsi anche tra le mura di casa. Dai corsi di fitness, a quelli di cucina, dal riordino agli aperitivi via videochiamata. Nel nostro cantone non era però ancora stato organizzato un «incontro», se così si può chiamare, che coinvolgesse un numero elevato di persone. Fino alla «Festa@casa», organizzata in diretta su TeleTicino e Radio3i e con la partecipazione effettiva, attraverso l’applicazione Zoom e i social, del pubblico oltre che di tutti gli speaker che formano l’ormai consolidato team di lavoro.

Oltre alla soddisfazione per aver potuto offrire al pubblico un momento di svago e coinvolgimento, da direttore, Pelli non nega però la felicità provata anche nel vedere il suo gruppo di lavoro ancora una volta così affiatato e pieno di energia. «Come per tutti, non è stato facile nemmeno per loro, in questi mesi, intrattenere gli ascoltatori radiofonici e i telespettatori, cercando di non parlare per forza solo delle preoccupazioni legate all’attualità, di nascondere quindi anche le proprie, il tutto senza minimizzare una realtà che ci ha coinvolti tutti in un momento che ricorderemo sempre». Nella speranza che non si torni più in questa situazione, la festa ha in qualche modo rappresentato proprio la fine del confinamento. Quando è stata proposta e pensata non aveva esattamente questo scopo perché ancora non si poteva sapere che sarebbero subito seguiti nuovi allentamenti. Ed è anche per questo che, a maggior ragione, «è stata una liberazione per noi e per le persone a casa - ha concluso Pelli -, uno sfogo di energia con cui abbiamo simbolicamente chiuso il lockdown».