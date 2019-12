«La mattina del Santo Natale mia madre mi ha fatto trovare l'acqua calda per lavarmi tutto». Per Sciascia a quel bambino la giornata di festa non portò «nient'altro di così bello». Nella letteratura la Vigilia e il 25 dicembre hanno da sempre uno spazio logicamente rilevante. Proprio perché, più di ogni altro giorno dell'anno, in queste ore prendono forma emozioni, sensazioni, attimi, rituali, che si vivono e si tramandano di generazione in generazione. «Nel cielo azzurro tutte le stelle paion restare come in attesa», sosteneva Pascoli. C'è fibrillazione, quella notte. La Notte, per antonomasia. A tal punto che, scriveva Pirandello, «le vie delle città grandi e piccole, dei villaggi, dei borghi alpestri o marini, eran deserte».



Quando arriva, insomma, «l'angel del ciel»?, per dirla nientemeno che con il Manzoni. Lo si attende. In famiglia, come ci ricorda Buzzati: «Dalle mille finestre accese giungevano echi di risate, bicchieri infranti, musiche». Oppure, replica Ungaretti, da soli, perché «qui non si sente altro che il caldo buono». Il poeta non si trovava certo nel «tepidario lustrante» dell'illustre collega Montale, tuttavia per tutti la festa è un momento di profonda riflessione interiore. E si spera di allegria. A questo proposito ci viene in soccorso Stevenson: «Possa il mattino di Natale renderci felici di essere tuoi figli». Dickens ci condusse addirittura in un viaggio alla ricerca della bontà, per non farsi (e farci) mancare nulla. Mentre Pasternak ci ha insegnato che si può persino trovare l'amore... grazie alla luce di una candela. È un periodo in cui, sosteneva Giovanni Orelli, viene voglia di parlare di «cose ancora più leggere della neve». Di stare con i propri cari. Si è perfino più buoni, ribadiamo (o no?). Tanto da perdonare quel marmocchio che con il tirasassi, ricevuto in dono, «ha fracassato tutte le bolle di vetro dell'albero», puntualizzava Calvino. Fa niente. A Natale non c'è regalo migliore di un sorriso.