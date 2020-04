La presidente della Confederazione Simonetta Sommaruga voleva fare visita a sua madre in casa anziani, ma si limiterà a una telefonata. Il consigliere federale Ignazio Cassis, come Alain Berset e Ueli Maurer rimandano i pranzi in compagnia a momenti in cui i rischi legati alla pandemia saranno passati. Guy Parmelin ha rinunciato a una gita fuori porta con sua moglie. Per Viola Amherd e Karin Keller-Sutter la Pasqua trascorrerà tra letture, una passeggiata o un piccolo giro in bicicletta nei pressi di casa. Tutti faranno lo sforzo di restare nelle loro abitazioni, per prevenire la diffusione del coronavirus, invitando tutta la popolazione a fare altrettanto. Ignazio Cassis, nel suo messaggio, ha anche ribadito la richiesta di non venire in Ticino, dove le strutture ospedaliere sono già sotto pressione.