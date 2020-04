Sono molteplici le iniziative culturali promosse in questo periodo di emergenza sanitaria dagli enti espositivi di tutto il mondo. Tra queste spicca la proposta del Getty Museum di Los Angeles, che a fine marzo ha proposto una sfida ai visitatori: ricreare il proprio dipinto preferito (eventualmente traendo ispirazione dalla sua collezione), utilizzando gli oggetti ha disposizione in casa. La risposta non si è fatta attendere e nel giro di pochi giorni la pagina Facebook del Museo statunitense ma non solo è stata inondata da reinterpretazioni artistiche di ogni genere, alcune delle quali molto creative ed esilaranti.

La sfida «Tra arte e quarantena», va detto, è stata lanciata su Instagram con l’hashtag #tussenkunstenquarantine dall’omonima pagina creata all’inizio della pandemia e riproposta da diversi enti espositivi, tra i quali il Rijksmuseum di Amsterdam e il Museum di Arnhem, in Olanda.

A seguire una selezione di opere d’arte e la loro reinterpretazione «casalinga».