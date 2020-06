Da giugno a settembre, la Regione Ritom-Val Piora potrà contare su un nuovo punto di interesse turistico. Grazie all’apertura di due apposite finestre di osservazione in una delle Cantine di affinamento del Prosciutto crudo Piora, sarà infatti possibile osservare i rinomati prosciutti crudi mentre affinano naturalmente all’aria dell’alta montagna, a due passi dal Lago Cadagno. Un’iniziativa che valorizza il patrimonio gastronomico del nostro territorio e che arricchisce ulteriormente l’offerta turistica per escursionisti e amanti della Mountain Bike in visita nel nostro Cantone.