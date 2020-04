Che sia spontaneo o una forma di espressione artistica oppure che venga utilizzato come un mezzo per esternalizzare pensieri ed emozioni, il disegno rappresenta da sempre un linguaggio naturale e universale, oltre che culturale. Uno strumento primordiale di comunicazione, fondamentale per l’apprendimento e lo sviluppo del pensiero creativo ma non solo. Disegnare, infatti, può essere un vero e proprio toccasana, per i bambini e anche per gli adulti.

In occasione della giornata del disegno (in cui si celebra lo sviluppo umano e creativo), che ricorre il 27 aprile, ne abbiamo parlato con la psicopedagogista nonché artista Mariapia Borgnini. «Disegnare – spiega – attiva nel cervello dei meccanismi che accompagnano sensazioni di piacere e può essere molto gratificante e rilassante lasciare fluire l’immaginazione». Nei bambini, in particolare, «potenzia la creatività, libera la fantasia e aumenta le capacità cognitive nonché le abilità motorie. Mentre disegna il bambino perde la concezione del tempo, lascia fuori le distrazioni e si concentra con un’attenzione focalizzata. Possiamo paragonare questo stato a ciò che gli orientali definiscono zen».

© CdT/Archivio

Se per i bambini disegnare è un’azione naturale, «un gioco istintivo» in cui la realtà e l’immaginazione si fondono, la stessa cosa non si può dire per i più grandi. «Fin dalla pubertà – spiega Borgnini – l’espressione visiva viene vissuta con imbarazzo e la pratica del disegno viene abbandonata dalla maggior parte degli adolescenti», che preferiscono dedicarsi ad altri passatempi. Eppure, «attraverso il disegno è possibile esprimere ciò che le parole non possono o non arrivano a dire, aprire i canali comunicativi della propria immaginazione e dei propri stati emotivi». In questo senso tale forma espressiva rappresenta uno strumento per entrare in contatto con l’altro. «Osservando il disegno spontaneo di un bambino – sottolinea la psicopedagogista – si possono capire molte cose, perché ci racconta, rappresentandolo, ciò che succede dentro e fuori di lui, oltre a manifestare le sue necessità. Per esempio, il desiderio di protezione ritraendo persone all’interno di case, veicoli, ecc... fino a figurare cosa succede attorno a lui, ciò che prova e che lo emoziona, esprimendo gioia ma anche paura e insicurezza». A tal proposito, i molti concorsi e le iniziative creative promossi in questo particolare periodo, rappresentano non solo un passatempo per giovani e meno giovani ma possono anche essere una valvola di sfogo, in cui confluiscono dubbi e angosce così come speranza.

«Mi piace pensare che in questo momento difficile, in cui sono sospesi i contatti e le relazioni vengono a mancare, ci possa essere una particolare cura da parte degli insegnanti a stimolare gli allievi a disegnare – auspica Borgnini –, sia per capire come i bambini stanno vivendo questa situazione, sia per tenere viva la memoria delle loro relazioni. Penso, per esempio, a uno scambio di immagini e messaggi visivi realizzati dagli allievi ma anche dagli insegnanti».

© Shutterstock

L’arteterapia

Il disegno, dicevamo, funge da strumento relazionale ma è anche un mezzo curativo. Nell’arteterapia, come spiega Borgnini, attraverso la creazione di immagini simboliche vengono messi a nudo e lasciati scaturire dall’inconscio fantasie e fantasmi. «Quando, per esempio, un paziente riesce a rappresentare la sua rabbia in un disegno – evidenzia –, egli dà forma a un’emozione e, trasformandola simbolicamente, la può placare». I disegni e le immagini realizzati nei percorsi di arteterapia, va precisato, non vengono osservati da un punto di vista estetico, ma vengono accolti come strumenti e mezzi comunicativi. «Il momento in cui il paziente può emozionarsi – spiega Borgnini – è proprio quando guarda la sua immagine, la analizza, la rielabora e la completa insieme all’arte terapeuta. È il momento in cui si tratta di capire com’è emersa, come fa sentire guardandola, che significato può avere. L’obiettivo è quello di avviare processi di simbolizzazione e trasformazione, ammorbidendo le difese, riscoprendo anche il piacere originario e spontaneo dell’espressione visiva infantile».

Il disegno è l’arte di condurre una linea a fare una passeggiata. (Paul Klee)

Il lato artistico

Quando si parla di disegno non si può non considerare la sua manifestazione artistica. E qui, come sottolinea la nostra interlocutrice, ci addentriamo in tutt’altro discorso. Dove il disegno non è solo uno strumento di comunicazione, un mezzo terapeutico, ma è anche una «costruzione umana», che parte da una linea con cui si traccia il contorno per realizzare un’immagine. «In natura – sottolinea Borgnini – non esiste la linea, niente possiede un contorno: l’arte è iniziata con linee tracciate sulla parete di una grotta e potremmo andare avanti per giorni a citare nell’ambito della storia dell’arte le ricerche effettuate a tal riguardo. Mi viene in mente Picasso che giocava con le linee e disegnava senza staccare il tratto dal foglio o Klee che diceva ai suoi studenti di portare le linee a fare delle passeggiate oppure Manzoni che realizzava opere con delle linee singole tracciate su un foglio di carta successivamente arrotolato e chiuso in un contenitore cilindrico». Così dai tratti ai contorni prendono vita le forme più disparate di creatività artistica. A tal proposito, diversi scrittori, cantanti, pittori, fumettisti si stanno lasciando ispirare da questo periodo segnato dal coronavirus. Vale anche per lei? chiediamo. «Non direi», risponde, «ma questa situazione di chiusura è arrivata proprio nel momento in cui stavo per concludere un corpo di opere realizzate con un materiale particolare. Sono perciò impegnata a riflettere sui vari passaggi di questo lavoro durato diversi anni, a organizzare un percorso, a selezionare e rivedere le singole opere, in attesa di un confronto esterno quando, forse più avanti nel tempo, potranno trovare spazio per essere mostrate».

