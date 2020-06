Dopo l’allentamento delle direttive federali, riprendono i concerti aperti al pubblico dell’associazione Musica nel Mendrisiotto, che nei mesi «sospesi» ha continuato ad allietare gli spettatori pillole giornaliere di note classiche online. Primo appuntamento: domenica 7 giugno alle 10.30 nel Chiostro dei Serviti del Museo d’Arte di Mendrisio (in caso di cattivo tempo, nell’annessa Chiesa San Giovanni) con l’Ensemble Borromini, interprete di un programma incentrato per lo più su autori del periodo barocco. In scaletta, tra gli altri brani, La Follia di Corelli, l’Aria sulla quarta corda di J.S. Bach, il Prestissimo dalla Sonata in sol maggiore di Barrière, la Passacaglia di Halvorsen, nonché tre Concerti per archi e per archi e violoncelli di Vivaldi. Opere quest’ultime che vedranno in veste di solisti i violoncellisti Milo Ferrazzini e Claude Hauri.

A caratterizzare l’esibizione mendrisiense dell’Ensemble Borromini (che si prefigge di coinvolgere giovani musicisti di grande talento accanto a concertisti più affermati e composto per l’occasione da Barbara Ciannamea e Tea Vitali ai violini, Ambra Albek alla viola e Corrado Greco al clavicembalo) anche la prima esecuzione assoluta di Adagio molto per due violoncelli, brano scritto dal compositore ticinese Luigi Quadranti nei primi mesi del 2020. Prenotazione obbligatoria e posti limitati: musicamendrisiotto@ticino.com oppure 091/646.66.50.