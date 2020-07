Il gigante dello streaming ha pubblicato una top ten delle sue produzioni negli ultimi cinque anni da cui mancano quasi completamente le «grandi firme»: in testa a tutti è il film d’azione di Chris Hemsworth «Extraction», seguito da «Bird Box», un thriller con Sandra Bullock, e «Spenser Confidential», un giallo che riunisce Mark Wahlberg con Peter Berg di «Lone Survivor».

«Extraction» ha attirato 99 milioni di spettatori nelle prime quattro settimane di distribuzione, mentre «Bird Box» e’ stato visto da 89 milioni di abbonati e «Spenser Confidential» da 85 milioni. Non è chiaro quanti di questi spettatori siano rimasti fino ai titoli finali, perché Netflix registra come audience chiunque guardi un film per un minimo di due minuti.