Non c’è nessuna prova che l’uso degli smartphone da parte degli adolescenti aumenti il rischio di depressione. Lo afferma una revisione di 40 studi sul tema pubblicata dalla rivista Journal of Child Psychology and Psychiatry, secondo cui le conclusioni delle ricerche sono contraddittorie e al massimo mostrano relazioni molto deboli.

Candice Odgers and Michaeline Jensen, dell’università del North Carolina, affermano che la ricerca fino a questo momento ha generato una serie di associazioni tra smartphone, social media e problemi mentali spesso in conflitto tra loro. Anche quelli più rigorosi non riescono a distinguere tra causa ed effetto e non hanno un significato pratico dal punto di vista pratico o clinico.