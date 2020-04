Dieci single, cinque donne ed altrettanti uomini, su una spiaggia idilliaca. Di sicuro state immaginando cosa potrebbero fare. Ebbene no, non è come pensate. Perché la fregatura sta proprio qui: niente baci, niente sesso, niente coccole troppo osé. Pena la riduzione del montepremi di 100.000 dollari a dipendenza della marachella combinata. In sintesi è questa la formula del successo del reality «Too hot to handle» disponibile da alcuni giorni su Netflix. L’obiettivo della trasmissione non è infatti quello di lasciarsi andare agli istinti più sfrenati, ma di trovare il vero amore, di instaurare dei legami duraturi che possano sfociare in un rapporto stabile.

Superato lo choc iniziale e pur infrangendo in alcune occasioni le rigide regole, la maggioranza dei concorrenti è riuscita ad andare oltre la semplice conoscenza/amicizia per creare delle vere e proprie relazioni. Come l’influencer canadese Francesca e l’australiano Harry (si stanno frequentando anche fuori, una volta spente le telecamere) e Rhonda e Sharron, entrambi americani. Per altri, invece, si sono susseguite delle delusioni (l’inglese Chloe aveva fatto impazzire Bryce, ma ha scelto un altro ragazzo che ci ha messo poco a tradire la sua fiducia). C’è persino chi ha deciso di lasciare anzitempo, come la studentessa di economia Haley che ha biasimato la mancanza di sincerità dei suoi colleghi e il 29.enne statunitense Matthew, per il quale la componente spirituale ha avuto il sopravvento su quella affettiva.

Tutti, però, si sono detti cambiati dall’esperienza. Dal fatto di aver riscoperto la forza del sentimento. Se l’amore non ha sempre vinto, in questo caso, in ogni modo è stata la nuova fonte di ispirazione per i partecipanti del reality. L’importante quotidiano britannico «The Guardian» si è chiesto quale lezione trarre dalla trasmissione: frustrazione sessuale o una ritrovata morale in questi tempi moderni dopo il sesso ed il nudo vengono sdoganati quasi ovunque in televisione? C’è persino chi è arrivato a scomodare l’etica kantiana, ossia dove la ragione è alla base dei principi della conoscenza e dell’azione dell’uomo.

Forse è troppo. Non si è trattato solamente di un gioco, questo è chiaro, perché altrimenti avrebbe voluto dire mancare di rispetto alle altre persone proprio come persone, e non quali concorrenti di uno show. Tuttavia quello che ha trattenuto i dieci single dal resistere alle tentazioni o quello che li ha portati invece a farlo lo sanno soltanto loro. L’amore sa muovere il mondo, figuriamoci se non può farlo con loro, con noi, con voi.

