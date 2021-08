Il prossimo 5 settembre andrà in scena il secondo appuntamento di Quattro Passi, l’evento targato The Lakes GT, la società ticinese che dal 2016 fa battere i cuori degli appassionati di motori. Durante la giornata, gli ospiti percorreranno a bordo della propria supercar 4 tra i passi alpini svizzeri più iconici, con diverse tappe in location di lusso. Un menu gourmet attenderà la carovana di auto in una delle strutture alberghiere 5 stelle più esclusive della Svizzera, il rinomato Bürgenstock Resort a Obbürgen. Ci sarà anche il tempo per godere della vista mozzafiato offerta da questa splendida location. Il tour si concluderà all’Hotel Villa Sassa a Lugano, dove lo chef di casa preparerà per l’occasione una cena standing dinner d'autore. Convivialità, networking ed esclusività: il Quattro Passi è un’opportunità imperdibile per chi cerca un evento unico nel suo genere, capace di sorprendere ad ogni curva. Sponsor dell’evento, che vede Pirelli come partner, sono AXA Lugano Agenzia generale Davide Pilotti e Kessel, Carrozzeria Lugano ed Artisa. Maggiori informazioni sul sito web www.thelakesgt.ch . Indirizzo e-mail [email protected] .