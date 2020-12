La notte di San Silvestro e il benvenuto all’anno nuovo, questa volta avranno un sapore diverso dal solito. Ma alla festa c’è chi non vuole rinunciare. Radio3i ha infatti deciso di portare la sua allegria nelle case degli ascoltatori e in quelle degli spettatori di Teleticino con un evento speciale: Capodanno comunque. Una festa di fine anno in diretta streaming su Zoom, a cui potranno partecipare fino a mille persone contemporaneamente. «La festa di Capodanno è una tradizione di Radio3i e vogliamo che sia Capodanno per tutti, anche con le misure di distanziamento e nel rispetto di tutti - ci racconta Manuela Duvia, assistente del direttore dell’emittente, Matteo Pelli -. Ci siamo chiesti a lungo se fosse il caso di festeggiare dopo l’anno appena trascorso, che è stato particolarmente duro per molti. Però siamo giunti alla conclusione che abbiamo tutti bisogno di un momento di svago per ricaricarci, perché la pandemia non è finita e gli sforzi che dovremo fare saranno ancora lunghi. Abbiamo pensato che fosse l’occasione per concedersi un po’ di divertimento. Quindi questa sera, dalle 21, portiamo la festa a casa della gente».