Gli occhiali intelligenti sono da quasi un decennio una delle principali ossessioni dei giganti tech, ma finora dal punto di vista commerciale sono stati tutti fallimenti. Adesso è scesa in campo anche Facebook, non da sola ma insieme ad uno dei marchi di occhiali più famosi, Ray-Ban. Perché Zuckerberg dovrebbe fare meglio degli altri, Google in testa?

StoriesI Ray-Ban di Facebook, che in realtà si chiamano Ray-Ban Stories, permettono di scattare foto, girare video, ascoltare musica, impartire comandi tramite l’assistente vocale (basta dire “Ehi Facebook!”) e anche di telefonare. Quindi niente realtà aumentata o cose del genere, al punto che è difficile definirli smart glasses. Piuttosto sono la sintesi fra il mondo Facebook e quello degli smartphone, da utilizzare in mobilità e soprattutto...