Sembra essere ripresa questa mattina la regolare trasmissione dei canali attraverso la rete Swisscom dopo i molti casi di panne segnalati nel corso della serata di ieri e di questa notte. Ma Swisscom potrebbe non essere l’unica ad aver avuto problemi: diversi nostri lettori segnalano infatti guasti anche per quel che riguarda la trasmissione attraverso la rete Sunrise.

«Decisamente non funziona!», scrive una lettrice; «Swisscom, sempre e solo peggio», aggiunge un’altra persona; «Anche Sunrise non va»; «Vediamo poi se sono onesti e applicano sconti sulle fatture...» c’è chi commenta poi. Stamattina il servizio sembra essere ripreso come d’abitudine, confermano alcuni altri lettori: «Adesso va, a mezzanotte solo le registrazioni». Le aziende non hanno per ora comunicato cosa sia successo e i loro siti non segnalano guasti particolari.