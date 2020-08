Il tema delle biciclette elettriche e della sicurezza stradale è tornato di stretta attualità negli scorsi giorni, quando il Consiglio federale ha posto in consultazione la revisione parziale della Legge federale sulla circolazione stradale che, oltre a voler smussare il programma «Via sicura» entrato in vigore nel 2013, prevede anche alcune novità per le due ruote a pedalata assistita. In particolare, nella revisione è previsto l’obbligo del casco (e dei fari accesi di giorno) anche per le biciclette elettriche «lente», ovvero quelle con una velocità massima di 25 chilometri orari. Un obbligo, quello del casco, subito criticato dall’associazione Pro Velo secondo la quale questa proposta sarebbe controproducente e potrebbe «soffocare il successo della bicicletta elettrica in Svizzera». Un’opinione non condivisa invece dall’istituto nazionale di assicurazione contro gli infortuni (Suva), secondo il quale le cifre registrate negli ultimi anni riguardo agli incidenti con questa tipologia di trasporto mostrano «chiaramente la necessità di introdurre l’obbligo del casco».