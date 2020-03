Chiusi cinema, musei, teatri. Niente più partite di calcetto, palestra, feste, apero-cene. Le misure decise dalle autorità per arginare la diffusione del coronavirus stanno cambiando le nostre vite (e questo giornale) in modo così veloce da non essere neppure prevedibili. La «quarantena» che si imporrà nelle prossime settimane sarà l’occasione per riflettere sulle nostre vite, su come erano e su come saranno, ma anche su come dovrà cambiare il mondo (l’economia, la politica, l’informazione) quando questo virus sarà sconfitto. Mentre qualcuno combatte la guerra in prima linea, gli altri possono permettersi di salvare il mondo stando semplicemente a casa, riducendo al minimo i contatti con amici e parenti. Non sembra poi così difficile. Musei chiusi? Niente panico, ci sono i virtual tour. Niente più conferenze? Arrivano gli incontri «digitali» con gli scrittori (ad esempio, autori e disegnatori della casa editrice Bonelli). Qualcuno ha ambizioni più alte: fare ordine in casa, leggere i libri che da mesi (anni) prendono polvere sul comodino. Poi ci sono la Playstation, i social, persino cantare sul balcone. E la tv. È venuto il momento di guardare quelle serie di cui tutti parlano e che non abbiamo mai avuto il tempo di vedere.

Il cast di «Battlestar Galactica»

Ai tempi del Corona

«Battlestar Galactica (su Netflix) potrebbe essere la perfetta visione terapeutica per questi tempi», consiglia Stanlio Kubrick, pseudonimo (che è tutto un programma) di uno dei maggiori esperti del settore, curatore del sito www.i400calci.com, co-autore di Guida da combattimento ai mostri grossi e collaboratore delle riviste Esquire e Rolling Stones. «Parla di un viaggio tra le stelle in cerca di una nuova patria, ma soprattutto parla di come, rimanendo uniti e restando umani, si possano superare anche le crisi peggiori. Su Sky, invece, può sembrare morboso consigliare in questo momento The Leftovers - Svaniti nel nulla, una serie che racconta di un mondo nel quale da un giorno all’altro il 3% della popolazione sparisce misteriosamente. Eppure il gioco vale la candela, visto che parliamo di una delle migliori storie tra il fantasy e il soprannaturale di questi ultimi anni, in un certo modo degnissima erede di Lost (con la quale condivide l’autore, Damon Lindelof)».

Una scena di «Succession»

Il meglio del meglio

A casa è impossibile annoiarsi, come ribadisce la campagna social #iorestoacasa per convincere i più giovani a stare a casa. Proprio loro, che si «sparano» maratone di serie tv, non dovrebbero avere problemi a superare questo particolare periodo storico. Dalla fantascienza alla commedia, ce n’è per tutti i gusti. «Con le sue folli storie di una famiglia in stile Murdoch, Succession (Sky Atlantic, Google Play) è la miglior serie televisiva degli ultimi due anni», raccomanda Andrea Maderna, che si occupa di cinema per IGN.it e outcast.it. Vincitrice del Golden Globe come miglior serie, Succession segue infatti un magnate dei media, ottantenne, proprietario di giornali ed emittenti televisive, che cerca un erede per il suo impero. Ovviamente, i quattro figli si scannano... «Da non perdere – continua Maderna – neppure The Good Place, la miglior commedia televisiva degli ultimi tempi (Sky). Divertentissima, sempre pronta a reinventarsi e capace anche di commuovere. Per chi ama l’azione, sempre su Sky, Banshee, che racconta la provincia americana parlando di onore e romanticismo. Solo che li esprime a cazzotti e calci in faccia: imperdibile».

Ubriachi di serie

Chiusi i bar e le discoteche, l’unica «ubriacatura» che si può fare in questi tempi di «socialità zero» è quella di serie tv: il cosiddetto «binge watching», vere e proprie «sbronze di video», storie che ti prendono così tanto da non pensare ad altro. «Una delle serie “da binge” per eccellenza – commenta Stanlio Kubrick (che scrive anche di scienza con il suo vero nome di Gabriele Ferrari) – è l’incarnazione americana di The Office (su Amazon) che ha ormai trasceso lo status di serie comedy per diventare un manifesto, un modello, e non ultimo anche un generatore inarrestabile di gag e meme che, come fa sempre la comicità migliore, finiscono per parlare di noi e a noi con un’efficacia impareggiabile. Se pensate che Twin Peaks non sia male, ma sia un po’ troppo strana e distante, e avrebbe bisogno di un approccio più adolescenziale e scanzonato, quasi da Twilight, la vostra nuova ossessione si chiama Riverdale (sempre su Amazon)». L’inizio è proprio alla Twin Peaks: Riverdale è un’immaginaria cittadina americana sconvolta da un omicidio, che ne rivela i segreti dietro la facciata apparentemente perfetta. Ma poi il classico «teen drama» si tinge di un bel po’ di misteri...

«The Mandalorian»

Nell’universo di «Guerre stellari»

Per chi non ne ha abbastanza, tra pochi giorni arriva anche Disney+. Il colosso del cinema cercherà di rintuzzare le enormi perdite dovute alla chiusura dei cinema con questa piattaforma online, che porta sullo schermo i marchi acquisiti negli ultimi anni, come la saga Star Wars e i supereroi Marvel, oltre ai cartoni Pixar. Disney+ parte col botto con le otto puntate della serie The Mandalorian. «È un po’ il sacro Graal dei fan dell’universo di Guerre stellari – spiega ancora Stanlio Kubrick – che si chiedevano se mai fosse possibile prendere l’universo di Star Wars e adattarlo al formato televisivo, con i suoi limiti fisici e le possibilità fornite dal linguaggio seriale. La risposta è in due parole, The Mandalorian, la storia di un cacciatore di taglie (tipo Boba Fett, per capirci) che per una volta lascia da parte i Jedi e il destino della galassia per concentrarsi su una vicenda più intima ma non meno coinvolgente». Sempre su Disney+ sarà possibile vedere anche una serie davvero intergenerazionale come I Simpson. «Tutti sanno che I Simpson hanno parlato di tutto e hanno predetto tutto, dall’11 settembre all’attuale pandemia», ci scherza sopra Kubrick. «Mito o realtà che sia, la serie di Matt Groening è una sorta di Bibbia, o un bizzarro viaggio negli ultimi trent’anni di storia occidentale, visti dalla prospettiva di una famiglia dolorosamente simile a quella di tutti noi».

«La barca è piena» di Imhoof

Un po’ di cinema svizzero

Non sai quale film vedere? Sei stufo delle solite serie e vuoi qualcosa di diverso? Ne hai abbastanza dei suggerimenti degli algoritmi di Amazon? Sulla piattaforma filmo.ch, che ospita un centinaio di film elvetici, c’è chi ti aiuta: il «Film-concierge». Bastano tre o quattro domande (documentario o fiction? amore o guerra? addirittura in quale cantone è ambientato...) per avere il consiglio giusto, con tanto di trailer per vedere se l’aiutante digitale ci ha azzeccato. Spesso ti becchi un capolavoro, come La barca è piena di Imhoof, Home di Ursula Meier o Charles mort ou vif del maestro Tanner. Tutti gratis. In attesa della rassegna Un po’ di cinema svizzero che avrebbe dovuto prendere il via nei cineclub ticinesi a fine marzo.

«Castle Rock»

Dai robot al «re» dell’orrore

Vi ricordate il film Il mondo dei robot, nel quale gli androidi (tra cui il pistolero Yul Brynner) sfuggivano al controllo del computer? Nel 1973, ebbe un successo inaspettato tanto da dare il via a un seguito e a una prima serie tv. L’ultima versione è Westworld, di cui Sky propone la terza stagione. Cast stellare (Ed Harris, Evan Rachel Wood, Anthony Hopkins), realizzazione di alto livello, sta via via diventando un puzzle, con indizi, suggerimenti e false piste che non si vedevano dai tempi di Lost. Se amate le storie di Stephen King, non potete invece perdere Castle Rock (su Apple TV), interpretato da miti del calibro di Tim Robbins e Sissy Spacek.

©CdT.ch - Riproduzione riservata