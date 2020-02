I Kansas City Chiefs si sono aggiudicati la 54. edizione del Superbowl. I Chiefs hanno battuto i San Francisco 49ers 31 a 20, conquistando il prestigioso titolo per la prima volta dal 1970. La partita, così come le esibizioni, non sono però potute essere viste da molti svizzeri a causa di una poco chiara panne Swisscom che si è verificata in diverse parti del Paese.

Malgrado non tutti da noi lo abbiamo potuto guardare, lo spettacolo non è però mancato: Demi Lovato ha infatti cantato l’inno nazionale americano dando così ufficialmente il via alla 54. edizione del Superbowl che ha visto per l’appunto scontrarsi i San Francisco 49ers e i Kansas City Chiefs. L’inno è stato preceduto da un momento di silenzio in omaggio a Kobe Bryant.