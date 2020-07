Quest’anno molti rinunceranno alle vacanze all’estero e opteranno per gite, picnic, scalate, pedalate, tuffi, paddling, spostamenti in gommone in montagna, in campagna o in riva al lago: praticando uno sport o facendo una gita occorre però ricordarsi che la natura non appartiene solo a noi, ma anche a piante e animali, e meno distruggiamo i loro habitat, meglio è, si legge in un comunicato odierno.