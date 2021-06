Non è certo una sconosciuta nel campo della nutrizione olistica e naturale, anzi: nota per il suo approccio dolce e positivo, Chiara Jasson è spesso ospite in televisione, radio e sui social media dove con semplicità ed entusiasmo ama divulgare questo tipo di dieta, che una dieta non è. Tuttalpiù è uno stile di vita che ci porta indietro ai tempi dei nostri antenati i quali, forse senza saperlo, ci vedevano ben più lungo di noi.

Alimentazione naturale, dunque? Iniziamo col dire che si tratta del consumo di alimenti naturali e perlopiù nostrani, con una forte componente intuitiva e rispettosa dell’unicità di ognuno di noi. Il solo conteggio di calorie, grammi e macronutrienti è acqua passata e ha lasciato il posto all’ascolto del proprio corpo. L’obiettivo è quello di ritrovare un equilibrio...