«Un classico è un libro che non ha mai finito di dire quello che ha da dire», diceva Italo Calvino nel suo celebre saggio Perché leggere i classici, pubblicato nell’omonima raccolta postuma uscita nel 1991. Estendendo tale definizione - la sesta di quattordici proposte dal grande scrittore - anche alle altre forme d’arte, viene spontaneo pensare a Calvino se si va a spulciare il catalogo di due piattaforme streaming come Apple TV+ e Disney+, quest’ultimo un vero e proprio campionario di classici di vario tipo. Uno in particolare, il franchise dei Muppets, che questo mese aggiunge un tassello prezioso nella forma del mitico Muppet Show, andato in onda tra il 1976 e il 1981 e disponibile in streaming da venerdì 19 febbraio, in versione integrale (la riedizione in DVD fu interrotta dopo la terza...