Ci sono quelli a cui è possibile lavorare da casa, oppure fanno uno di quei mestieri tuttora necessari. C’è chi si dà da fare in cucina, c’è invece chi si limita a mangiare tutto quello che trova a portata di mano. Divano e TV, poi, sono un classico. E voi? Come li state affrontando questi giorni che per molti rappresentano una pausa forzata? Vi inventate nuovi passatempi o vi godete un po’ di sano ozio? Vi date al riordino o seguite corsi di attività sportive online? Raccontatecelo attraverso i vostri scatti! Mandate le attività che fate, da soli o in famiglia, all’indirizzo redazioneweb@cdt.ch e noi le pubblicheremo!