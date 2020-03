Dopo una prima esperienza sullo stesso genere, è stato ora lanciato un secondo concorso di video chiamato «Sfide al tempo del coronavirus» dedicato ai maggiori di 14 anni suddivisi in due categorie: tra i 14 e i 24 anni (4 premi previsti) e over 24 (un unico premio).

QUESTO NON ME LO SAREI MAI ASPETTATO!

premio speciale 300 CHF per i figli di chi lavora in ospedale (a tema libero)

I video devono: contenere almeno uno dei temi proposti; avere una durata di massimo 1 minuto; essere in italiano o francese o tedesco o inglese (o con sottotitoli in una di queste lingue); essere in un formato che possa essere trasmesso sui social; iniziare con #piuvelocidelvirus e il titolo del video; contenere i riferimenti, i crediti e rispettare il copyright di eventuali testi, brani e immagini citati; essere inediti; essere realizzati nel rispetto della norma del social distancing, con le persone presenti in casa o in collaborazione a distanza.