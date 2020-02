Il prossimo 24 febbraio, Lugano si trasformerà nella capitale dell’enogastronomia nazionale, ospitando l’evento di presentazione della nuova edizione della Guida Michelin. In attesa di questo evento che segna l’ufficiale entrata della città nella lista delle mete enogastronomiche tanto ricercate dai turisti oggi, vogliamo svelarvi qualche piccolo segreto sulla «rossa» più amata dagli chef.

Spesso non è chiaro quali siano, ad esempio, i criteri secondo i quali gli ispettori assegnino le tanto agognate stelle. In realtà, l’ispettore visita il ristorante per la prima volta in assoluto anonimato. Prenota, pranza e paga come tutti i comuni mortali. I capisaldi della professione, un po’ come il giuramento di Ippocrate per i medici, e presi con la medesima serietà, sono due: anonimato e indipendenza. Ciò significa che, oltre ad essere il più oggettivo possibile e mettere da parte i gusti personali, l’ispettore non si svela (se non in casi particolari, ma sempre dopo aver pagato il conto) ed è completamente autonomo nel giudizio rispetto a qualsiasi fattore esterno.

I 5 criteri di valutazione si muovono usando simultaneamente i 5 sensi dell’ispettore, chiamato a restituire al consumatore un quadro a 360 gradi dell’esperienza gastronomica. Dopo aver visionato location, servizio e ambiente in generale, l’uomo Michelin valuta: la qualità dei prodotti, la padronanza dello chef nelle tecniche di cottura e l’armonia dei sapori, la personalità dello chef espressa nei piatti, rapporto qualità-prezzo e infine la costanza nel tempo delle qualità proposte.

I criteri sono universali, valgono insomma per ogni ispettore in America, Europa o Asia: in tutto il mondo la guida rossa scopre nuovi talenti e premia la solidità di nomi storici, aiutando i viaggiatori a scoprire un territorio anche attraverso l’enogastronomia, un fattore che sa raccontare una destinazione con tantissime sfumature di emozione.

In Svizzera, lo scorso anno si è toccato il numero record di 128 ristoranti stellati: un vero e proprio evento che sta a significare il grande impegno dei professionisti del settore nel raggiungimento dell’eccellenza in cucina. Di questi, soltanto 3 si sono meriti il riconoscimento massimo, le 3 stelle: il «Restaurant de l’Hôtel de Ville» di Crissier (chef: Franck Giovannini), lo «Schauenstein» di Fürstenau (chef: Andreas Caminada) e il «Cheval Blanc by Peter Knogl» di Basilea (chef: Peter Knogl).

Tutti i numeri della Guida Michelin

32 Le edizioni internazionali della guida



1900 L’anno di nascita della prima edizione



5 I criteri di valutazione per l’assegnazione delle stelle



128 I ristoranti stellati in Svizzera nel 2019



45.000 Lettere e e-mail ricevute dalla Michelin per segnalare un ristorante



3 I ristoranti 3 stelle Michelin in Svizzera



5 I ristoranti stellati in Ticino nel 2019

Cosa significano le stelle Michelin?



1 stella Una cucina di grande qualità. Merita la tappa!

2 stelle Una cucina eccellente. Merita la deviazione!

3 stelle Una cucina unica. Merita il viaggio!

