Calarsi nei panni di un regista, ma anche di uno scultore o di un pittore. Trasformarsi in un mini-paleontologo a caccia di fossili di piccoli sauri oppure in un giovane mago alle prese con pozioni e creature fantastiche. Sono solo alcune delle proposte che animano l’estate ticinese a misura di bambino. Ricchi e variegati, come sempre, i calendari d’attività dedicati ai più giovani allestiti nel rispetto delle norme di sicurezza e di igiene in vigore presso musei, associazioni, fondazioni culturali e ricreative. Proposte che vanno a integrarsi ai tradizionali campi estivi, corsi di teatro, danza, musica e canto e che sono sempre molto apprezzate dalle famiglie.

La Pinacoteca Züst di Rancate proprone laboratori estivi dal 2013. Nella foto alcuni momenti delle passate edizioni dell’iniziativa «Un’estate... a regola d’arte».

Una formula di successo

«Sono ormai sette anni che organizziamo laboratori estivi e l’iniziativa ha sempre avuto successo, ma mai come quest’anno», rileva Alessandra Brambilla, collaboratrice scientifica della Pinacoteca Züst di Rancate. «Abbiamo ricevuto tante richieste – aggiunge con soddisfazione la coordinatrice delle attività rivolte a bambini e ragazzi – e abbiamo dovuto assumere animatori in più». Con l’iniziativa Un’estate... a regola d’arte il Museo propone nell’arco di sei settimane, tra giugno e luglio, atelier creativi e giochi sempre diversi: dalla pittura alla scultura, dal bodypainting ai collage, dalle tecniche di grafica all’incisione, dai puzzle alla danza, il tutto incorniciato da una sana merenda. «Le attività – sottolinea Brambilla – sono sempre legate al museo e alle opere esposte e iniziano con una visita guidata alle mostre». Ogni giorno i giovani ospiti (tra i 6 e i 12 anni) hanno così l’occasione di scoprire un aspetto diverso dell’arte. Ma non solo. «Negli anni sono nate anche delle amicizie tra i bambini, che magari si iscrivono ai laboratori anche l’estate seguente chiedendo di fare le attività nella stessa settimana per ritrovarsi. Questa è una cosa davvero bella, perché si sa che si impara di più quando ci si diverte». La formula di Un’estate... a regola d’arte viene migliorata di anno in anno: «Quest’estate per andare incontro alle famiglie – evidenzia la nostra interlocutrice – abbiamo ampliato l’orario, dalle 13.30 alle 17.00, oltre a continuare a mantenere un prezzo basso» (ulteriori informazioni qui e iscrizioni allo 091/816.47.91).

Le animatrici e i piccoli ospiti del Museo in Erba di Lugano con le opere realizzate durante un atelier.

Approccio ludico e innovativo

Tra le attività estive rivolte a bambini e ragazzi spiccano quelle organizzate dal Museo in Erba di Lugano, il cui concetto è basato proprio sul coinvolgimento dei giovani visitatori con mostre interattive e atelier per scoprire l’arte giocando. Da giugno ad agosto sono previsti fino a cinque laboratori creativi ogni settimana (salvo dal 7 al 16 agosto, periodo in cui lo spazio espositivo è chiuso) pensati per bambini dai 5 e agli 11 anni. «Gli atelier si tengono dalle 10.00 alle 11.30, mentre dalle 9.00 alle 12.00 proponiamo la “mattina al museo” con giochi e merenda», illustra l’animatrice Chiara Abbate. Una formula che piace – «le richieste sono sempre molte anche se, visto il periodo, abbiamo dovuto ridurre il numero di partecipanti» – e che viene arricchita ogni anno di nuove proposte. «Cerchiamo sempre di organizzare atelier diversi: scegliamo dei temi e poi individuiamo gli artisti che possono essere interessanti per i bambini», spiega, «proponendo tecniche diverse, anche un po’ insolite». Quello collaudato dal Museo in Erba è «un approccio ludico, divertente e anche un po’ innovativo», che permette ai giovani partecipanti di immergersi nel mondo espressivo di un’artista (ulteriori informazioni e iscrizioni qui).

Durante i laboratori proposti dal Museo dei fossili del Monte San Giorgio i partecipanti si trasformano in mini-paleontologi. © Jacques Perler/FMSG

Offerta ampliata e congiunta

A seguito di una forte richiesta anche il Museo dei fossili del Monte San Giorgio a Meride ha ampliato l’offerta estiva rivolta ai giovani. «Solitamente durante la bella stagione proponiamo 3-4 appuntamenti, che vanno ad aggiungersi alle diverse attività didattiche destinate a scuole e gruppi. Quest’anno però – considerato che siamo rimasti chiusi tre mesi e che varie colonie sono state annullate – abbiamo ricevuto tante richieste da parte delle famiglie di organizzare qualcosa anche nel periodo estivo e così abbiamo fatto», spiega il direttore Luca Zulliger, presentando le escursioni didattiche per mini-paleontologi. Il mercoledì, il giovedì e il venerdì, dalle 13.30 alle 17.00, fino al 24 luglio, bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni sono invitati a fare un’escursione alla scoperta delle peculiarità paleontologiche del Monte San Giorgio e dintorni, corredata da atelier, giochi, attività ricreative e da una merenda. «Ogni giorno proponiamo qualcosa di diverso – sottolinea il direttore – passando in rassegna molti aspetti legati alla regione». I partecipanti, affiancati dalle guide ufficiali del Monte San Giorgio, si trasformano dunque in piccoli esploratori e paleontologi, «che potremmo definire un po’ come i biologi del passato, che vanno alla ricerca di fossili per studiarli e determinare l’ecosistema che c’era milioni di anni fa sulla Terra, le specie che, evolvendosi, hanno prodotto quelle oggi esistenti».

© Loreta Daulte/Ticino Turismo

I laboratori per mini-paleontologi (iscrizioni allo 091/640.00.80), va detto, rientrano nel cartellone Estati Momò. «Abbiamo avviato una collaborazione con il Museo etnografico della Valle di Muggio e con il Parco delle Gole della Breggia per offrire ai più giovani durante il mese di luglio 21 mezze giornate alla scoperta del Mendrisiotto», fa sapere Zulliger, indicando che altri appuntamenti seguiranno ad agosto (più info qui). In particolare, il Parco delle Gole della Breggia propone il 6, 7, 13, 14, 20 e 21 luglio, dalle 13.30 alle 17.00, escursioni e momenti didattici tra geologia, ecologia, biodiversità e bosco, alla scoperta di testimonianze medievali, di leggende, del paesaggio dei mulini e del cementificio industriale (iscrizioni: info@parcobreggia.ch). Il Museo etnografico della Valle di Muggio, invece, ha messo in calendario tre percorsi didattici il 15, 16 e 17 luglio, dalle 8.30 alle 11.45, legati alla coltura e cultura del castagno, all’agricoltura a km zero, ai segreti della macinazione a pietra della farina di mais e dell’acqua come fonte di vita ed energia rinnovabile (iscrizioni: info@mevm.ch).

Il parco e gli spazi di Villa San Quirico a Minusio ospitano dal 2006 attività estive per i giovani e durante l’anno anche altri eventi rivolti a tutta la popolazione.

Interazione tra le varie arti

Viste le tante richieste anche i promotori del Progetto Villa San Quirico di Minusio hanno ampliato l’offerta estiva: «Abbiamo dovuto replicare il laboratorio di Harry Potter e abbiamo già registrato il tutto esaurito anche per il secondo turno», fa sapere la presidente Marcella Snider Salazar. Negli spazi di Villa San Quirico e nella pregiata area circostante vengono organizzate dal 2006 attività culturali, formative e ricreative non solo per bambini.

Il Progetto – che coinvolge diverse istituzioni, associazioni e persone attive nel campo dell’educazione, della musica, dell’arte e del cinema – tra giugno e luglio propone cinque laboratori per diverse fasce d’età che spaziano dal cinema al mondo fantastico, dal disegno allo yoga abbinato al disegno. «Cerchiamo sempre l’interazione tra le diverse arti» sottolinea la presidente, spiegando che «purtroppo, a causa della situazione COVID-19 abbiamo dovuto ridurre gli appuntamenti e anche il numero di partecipanti per gruppo» (ulteriori informazioni qui).

Ricordo di un laboratorio estivo organizzato negli scorsi anni a Ligornetto. © Museo Vincenzo Vela/Mauro Zeni

Attività sempre diverse

A luglio e agosto per bambini e ragazzi si rinnova all’appuntamento anche con i laboratori organizzati al Museo Vincenzo Vela di Ligornetto.

«Ogni estate proponiamo qualcosa di diverso», premette la mediatrice culturale Sara Matasci spiegando che quest’anno, nell’ambito dei festeggiamenti per il bicentenario della nascita dello scultore ticinese, «abbiamo pensato a una serie di attività, animazioni e atelier creativi che permetteranno ai partecipanti di conoscerlo meglio e di avvicinarsi alle sue opere». Durante il laboratorio Buon compleanno, Vincenzo Vela!, in agenda dal 17 al 21 agosto dalle 10.00 alle 16.00, i partecipanti (6-12 anni) potranno cimentarsi con diverse tecniche artistiche ma anche costruire una casetta per gli uccelli (info e iscrizioni qui). Dal 13 al 17 luglio e dal 10 al 14 agosto, invece, è previsto il laboratorio La casa dell’artista in collaborazione con Ticino in Danza, che invita bambini (5-11 anni) e ragazzi (12-16) a immergersi nel mondo dell’arte e della danza (ulteriori informazioni qui).

È dal 2000, ricorda Matasci, che il Museo Vela propone durante l’estate ma anche nel corso dell’anno scolastico attività, animazioni e atelier destinati non solo ai più piccoli. Il cui coinvolgimento e la cui passione è sorprendente: «Mi ha colpito molto – racconta la mediatrice culturale – quando diversi anni fa un bambino di 4-5 anni è rimasto talmente affascinato dalla mostra di Paul Scheuermeier che ha invitato la mamma e i fratelli a percorrere i villaggi che il linguista ed etnografo aveva fotografato».

