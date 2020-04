L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) pensa a chi si annoia a casa e non può uscire a causa della pandemia da coronavirus. Cosa di meglio per passare il tempo di un gioco e la promessa di un gustoso premio per i vincitori? In particolare, l’UFSP propone un concorso basato su un gioco online. L’obiettivo del gioco è di portare a casa, al sicuro, il coniglio pasquale accumulando punti. Il concorso è aperto fino a lunedì 13 aprile alle ore 23.59. Il vincitore riceverà un cesto regalo di 500 franchi. Clicca sul link per scaricare il gioco dell’UFSP contro il coronavirus.