Non si prospettano grandi festeggiamenti per questo Natale, ma ci resta sempre la musica. Magari non ci salverà, né ci aiuterà a essere migliori, ma ci farà compagnia, come sempre: ci darà allegria, ci farà essere piacevolmente malinconici, ci farà ballare da soli – tanto nessuno ci guarda – ci farà cantare a squarciagola oppure sussurrare. Insomma: è la nostra congiunta di sempre. Cerchiamo di approntare una playlist per passare serenamente le ore natalizie. Paul McCartney ha appena realizzato un nuovo album da solo (ma proprio da solo: distanziato socialmente da chiunque), ma non scegliamo un suo brano bensì uno di... Ringo Starr. Ospite... Paul McCartney, assieme a Joe Walsh degli Eagles, Sheryl Crow, Dave Grohl, Ben Harper, Lenny Kravitz, Steve Lukather e altri ancora. Il brano si intitola Here’s to the nights è sta a Ringo come Happy Xmas stava a Lennon anche se non è propriamente una canzone natalizia (così si può ascoltarla pure ad agosto).

Perché arriverà agosto: non è mica la fine del mondo, come ci ricorda anche Katy Perry con Not the end of the world. La canzoncina, diciamocelo, non è niente di che, ma il video con Zooey Deschanel rapita dagli alieni per sbaglio è spassosissimo. A proposito di divertimento: una delle grandi scoperte del «lockdown» è che Robert Fripp, lo ieratico leader maximo dei King Crimson, nell’intimità casalinga è un clown musicale perfetto assieme alla moglie Toya Wilcox. In questi mesi hanno interpretato di tutto. Da vedere la versione di Heroes di Bowie (il chitarrista suonava nella versione originale) dedicata agli operatori sanitari.

Ma torniamo al Natale: anche chi lo disprezza profondamente, deve ammettere che la versione di Jingle bells rock di Achille Lauro in coppia con Annalisa è godibilissima, anche grazie al tono distratto dell’interprete che ben si presta. Visto che è stata censurata dalla BBC a soli 33 anni dalla sua incisione, è tempo di riscoprire la classica Fairytale of New York dei Pogues, con tutte le parolacce e la «politically uncorrectness» del caso. Da ascoltare anche Can’t stop Christmas di Robbie Williams che risale all’anno scorso, ma che è stata corredata di video solo ora: sembra un inedito della Electric Light Orchestra ed è delizioso. Volete un ritorno dal passato? Aveva promesso che non ci avrebbe mai mollato ed ecco ricomparire Rick Astley (avete letto bene) con una Love this Christmas con tanto di neve e bellezze di rosso vestite. Se il vostro Natale si prospetta agrodolce, lontano dagli affetti più cari, ecco This is Christmas ballatona triste triste firmata Goo Goo Dolls (che hanno appena realizzato tutto un album a tema). Altri due classici per chiudere: River di Joni Mitchell, magari nella versione di Robert Downey Jr. (anche Iron Man ha un cuore, magari d’acciaio, ma ce l’ha) e I believe in Father Christmas di Greg Lake. Attenzione, non la versione rifatta con Emerson, Lake & Palmer, ma l’originale, con l’orchestra impegnata a suonare la Troika di Prokofiev negli incisi e una morale semplice, ma efficace: «Avremo il Natale che ci meritiamo».

