L’idea parte dal Ticino, dove 2 ragazzi originari di un piccolo paesino Italiano, Fragneto Monforte in provincia di Benevento, e ormai stabiliti in Ticino per lavoro, cercano di tenere compagnia a ragazzi e famiglie durante questi duri giorni di quarantena, creando Radio Happy Club, la web radio, on-air via social. Nata da un'intuizione di Giuseppe Ullo, in arte «Jomeat», dj originario di Fragneto ma trasferitosi a Balerna, dove vive e lavora come ingegnere del suono, e di Pasquale Cocchiarella, nome d’arte «Lino Master J», che intanto vive e lavora a Locarno. «Oggi la nostra web radio compie esattamente un mese di vita. In questo periodo di solitudine, dove sono venuti a mancare i contatti sociali - spiega Jomeat a Rescue Media - abbiamo pensato di creare una web radio attraverso la piattaforma Facebook utilizzando il materiale tecnico concesso dal mio datore di lavoro, la ditta EMME SA, con lo scopo principale di fare compagnia ai compaesani, agli amici, e tutte le persone in giro per il mondo che sono purtroppo chiusi in casa».

Ad aiutare i 2 ragazzi in territorio elvetico, ci pensa lo Speaker Andrea Iadarola, in arte Rizzitelli, anche lui originario di Fragneto, pronto a collegarsi da Dublino, dove vive e lavora. La redazione, composta da Angelo I., Michele, Massimo, Angelo P. e Federico, è costantemente al lavoro per cercare nuovi ospiti e creare le simpatiche rubriche proposte. Un gruppo di amici che durante le dirette alterna momenti di intrattenimento a siparietti social con i protagonisti del momento, sia di Fragneto che internazionali, tra battute, sorrisi e collegamenti interessanti. Sono comparsi sullo schermo di Radio Happy club : Fabio Silvestri, che dopo aver urlato dal suo balcone di Roma «ce la faremo», ha avuto un incremento di follower da capogiro; Simone Savogin, fonico della band “Vad Vuc” e poeta contemporaneo tra i finalisti del noto programma «Italia’s got talent»; Fabrizio Piemonte, cantante degli “Sgaffy” e speaker radiofonico di “Rete Tre”; Fabrizio Cusani direttore della “PlayToy Orchestra”, una band con strumenti giocattolo che ha fatto il giro del mondo. Ieri, per festeggiare il mese di attività, c’era in collegamento Santino Cardamone, artista e cantante calabrese che ha calcato anche il palco di «X Factor». «È un modo non solo per essere vicini al nostro paese d’origine, ma anche per farlo conoscere sul web - conclude Jomeat -. Per seguirci basta cercare la pagina Facebook “Radio_happy_club”. Andiamo in onda ogni martedì, giovedì, sabato e domenica, dalle 18.30 alle 20. Fino a che quarantena non ci separi».