Nel 2019 i viticoltori svizzeri hanno ottenuto quasi 98 milioni di litri. Il volume è nettamente al di sotto del record del 2018 (-13 milioni di litri; -12 %). In compenso, dato l’elevato tenore di zucchero e il buon aroma dell’uva, si prospetta un’annata eccezionale.

L’analisi della situazione è stata pubblicata oggi dall’Ufficio federale dell’agricoltura. La quantità di vino ottenuta, per la precisione 979’445 ettolitri, risulta circa dell’1% inferiore alla media decennale.

Il 2019 è stato impegnativo per i viticoltori. Dopo un inverno mite, ad aprile e maggio in alcune località il clima fresco e piovoso ha ritardato la germogliazione. Parallelamente alcune regioni hanno evitato per poco danni ingenti causati dal gelo.