WhatsApp posticipa di 3 mesi le nuove regole sulla privacy

Facebook posticipa di tre mesi, al 15 maggio, la data per rivedere e accettare i nuovi termini sulla privacy per WhatsApp (di cui vi abbiamo parlato proprio oggi). L’annuncio segue la pioggia di critiche piovute sull’app di messaggistica per l’aggiornamento dell’informativa sulla privacy e la fuga dal servizio verso le rivali Signal e Telegram.