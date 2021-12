Il 2G sbarca anche in Svizzera. Il Consiglio federale ha infatti deciso di tendere una mano a bar e discoteche. Le strutture pubbliche e le manifestazioni potranno infatti decidere di limitare l’accesso alle persone vaccinate e guarite, rinunciando così all’obbligo della mascherina. «Rispetto a quanto si profilava martedì, possiamo dirci soddisfatti», commenta Sandro «Katta» Cattaneo, direttore artistico e responsabile marketing del Seven Group. «Dovendo scegliere tra l’opzione di tenere le persone sedute e con l’obbligo della mascherina, e la possibilità di far entrare solo chi è guarito o vaccinato, quest’ultima è certamente più conveniente e credo potrà essere sfruttata dalla maggior parte dei locali», prosegue. L’alternativa, almeno per il mondo delle discoteche, «era quasi impraticabile, considerando tra l’altro che i posti a sedere nei locali generalmente sono pochi». I locali che decideranno di rimanere aperti, quindi, «presumo opteranno per il 2G. Al Seven ci prenderemo qualche giorno per rifletterci - visto che la misura entrerà in vigore dalla prossima settimana -, ma al 99% andremo in questa direzione».