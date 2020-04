A 185 km/h sui 100 in autostrada, denunciato

Il virus ora mette in difficoltà anche l’agricoltura ticinese

Aziende

Le vendite dei prodotti agricoli alla ristorazione e all’albergheria sono crollate portando incertezza tra i contadini e gli orticoltori Sem Genini: "Faremo di tutto per garantire l’approvvigionamento" - Marco Bassi: "Alcuni prodotti non si vendono, per altri invece c’è grande domanda"