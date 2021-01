Un anno fa come oggi i preparativi impazzavano. Le elezioni comunali programmate per aprile 2020 si avvicinavano e le sezioni locali dei vari partiti erano immerse nella definizione delle liste e della campagna elettorale. Anche noi ci stavamo preparando all’appuntamento, organizzando dei dibattiti di avvicinamento alle Comunali per dare voce ai vari candidati e farli confrontare sui temi caldi. L’appuntamento con le urne era però stato rinviato di un anno a causa del coronavirus a poche settimane dal voto. Un rinvio che ora ci fa rituffare in clima preelettorale.

Quali saranno i volti dell’imminente campagna? Nei giorni scorsi ci siamo concentrati su Mendrisio, oggi è il turno di Chiasso. Nella cittadina di confine le domande chiave sembrano essere due: il PPD riuscirà a confermare la poltrona...