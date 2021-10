Fino a dieci anni fa erano oggetti costosissimi, impiegati soprattutto in ambito militare. Oggi li puoi trovare anche all’autogrill per pochi soldi. Basterebbe questa piccola parabola per intuire quanto i droni, oramai, siano entrati nella nostra vita quotidiana. «Soprattutto è uno dei settori che promette maggiori sviluppi economici».

Incontriamo il sindaco di Riviera, Alberto Pellanda, davanti ai cancelli dell’aeroporto di Lodrino, acquisito dal comune nel 2020 dopo una quindicina di anni di trattative con Armasuisse: «Oggi iniziamo a vedere i frutti di questa acquisizione pensata strategicamente con l’obiettivo di insediarvi un parco tecnologico dell’aviazione, con un’attenzione particolare rivolta ai droni».

L’intuizione

Un’intuizione resa possibile grazie a un contributo straordinario...