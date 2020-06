Le abbondanti precipitazioni annunciate per la giornata di domenica hanno colpito nella mattinata un po’ tutto il Ticino. In particolare l'abbondante quantità di acqua caduta nelle prima ore del mattino hanno creato disagi sul piano di Magadino dove i pompieri di Cadenazzo sono stati impegnati per allagamenti di sottopassaggi e l'esondazione di un riale che ha causato l'allagamento di alcune strade vicine. Segnalati problemi anche a Riazzino, sempre per un sottopassaggio e allagato, ed in altre zone del Sopraceneri.

Le abbondanti precipitazioni cadute nella mattinata sul sopraceneri si sono man mano spostate verso sud, colpendo nel primo pomeriggio la zona del Malcantone, In particolare tra Magliaso e Caslano sono stati diverse decine le richieste di intervento lanciate ai pompieri per allagamenti di cantine ed esondazioni di riali e fiumi, Anche la strada Cantonale in zona Vallone è stata chiusa per allagamento. Esondato anche il riale in prossimità della stazione FLP di Magliaso con alcune decine di centimetri di acqua riversate sulla strada. Segnalati smottamenti con detriti sul campo stradale anche a Vernate e Novaggio.

Il Cassarate fa paura

A Lugano il Cassarate è a livelli preoccupanti. Dalle foto e il video inviatoci da una lettrice, si vede il fiume in piena all’altezza quasi degli argini. La polizia è sul posto per alzare il ponte su Viale Cassarate, dove è già stata chiusa la circolazione stradale.

Strade inondate anche nell’alto Varesotto

Le abbondanti precipitazioni hanno provocato esondazioni e scoscendimenti anche oltre frontiera, in particolare nel Comune di Lavena Ponte Tresa. La strada che costeggia il fiume, vicino al mercato, si è tramutata in un torrente. Un'automobile parcheggiata lì vicino è rimasta quasi completamente sommersa nell’acqua per metà.

Pozze ovunque, anche nel centro del paese, dove la pioggia ha reso difficoltosa la viabilità. I Pompieri e la Protezione civile sono al lavoro in tutta l'area per cercare di contenere i danni e pompare l'acqua fuori dalle cantine. A Castelveccana e a Laveno la strada provinciale è rimasta bloccata a causa di una frana caduta che si è verificata questa mattina verso le 11.

Una consistente massa di fango si è riversata nel Lago Maggiore dai fiumi Tresa e Margorabbia. Anche Marchirolo è stata investita da forti temporali con allagamenti di cantine e abitazioni. Alcune famiglie sono state costrette a lasciare le loro case.

