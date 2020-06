«A Lugano valori alluvionali»

Erano attese, ma le abbondanti piogge annunciate per la giornata di oggi hanno colpito nella mattinata un po’ tutto il Ticino con inusuale intensità. «È un evento che non capita tutti gli anni, considerando i quantitativi di pioggia caduti nelle zone maggiormente colpite», ci spiega Luca Nisi di MeteoSvizzera. «Parliamo di una situazione temporalesca rigenerante durata 12 ore, originata da un fronte freddo che ha attraversato molto lentamente la Svizzera. Da una prima stima, il periodo di ritorno di un evento di questa portata è di 3 -5 anni».

Le precipitazioni hanno provocato non pochi disagi , con allagamenti, esondazioni soprattutto nel Malcantone e sul piano di Magadino e riversamenti di detriti nel Ceresio, ma non resteranno impresse negli annali. «I valori registrati non sono stati da record ma comunque degni di nota. Soprattutto nel poligono Magadino-Bellinzona-Lugano-Malcantone sono caduti tra i 100 e i 150 millimetri d’acqua», prosegue il nostro interlocutore.

«Le precipitazioni più intense hanno colpito il Malcantone e, in particolare, la regione del Monte Tamaro. Sull’arco delle 24 ore nella zona compresa tra Crana-Torricella e Magadino sono caduti 190 millimetri d’acqua. Per quanto riguarda il quantitativo orario, il record della giornata spetta a Lugano con 41,7 millimetri di pioggia caduti in 60 minuti (115 millimetri in 6 ore). Sono valori alluvionali. La situazione è stata particolarmente seria nel Malcantone e sul Piano del Vedeggio», conclude Nisi.