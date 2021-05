Secondo Matteo Pelli, tutto è una questione di bollicine. Quelle che dice di sentirsi addosso, quelle che da sempre riesce a trasmettere. Non conta tanto il ruolo, il come e il dove, ma la voglia di fare, di fare con ciò che si ha. E di portarsi dietro le bollicine, certo, ora quindi di riportarle a Comano, alla RSI, lasciandone parecchie in eredità anche a Melide. Al suo posto, quale direttore di TeleTicino e Radio3i, Sacha Dalcol.

Matteo Pelli torna a Comano, sì. È questione di pochi mesi. Entrerà infatti in carica a inizio agosto, lasciando Melide - e quindi la direzione di TeleTicino e Radio3i - dopo otto anni e mezzo di un’avventura che lui stesso definisce esaltante. «Il periodo più bello della mia vita». Alla RSI avrà il ruolo di responsabile del dipartimento Programmi e Immagine.

Nel...