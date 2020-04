«Misure concrete a sostegno del settore vitivinicolo ticinese»: le chiedono in una mozione inoltrata al Consiglio di Stato il deputato PPD in Gran Consiglio Lorenzo Jelmini e altri colleghi. «In questo momento - si legge nel testo - il settore viticolo sta vivendo un momento di seria difficoltà, che rischiano di comprometterne il futuro». A pesare sui produttori ticinesi sono in particolare la chiusura degli esercizi pubblici, del settore alberghiero e la sospensione o l’annullamento degli eventi in programma. «Soprattutto al momento della vendemmia - si legge ancora nel testo della mozione - si rischiano pesanti ripercussioni se non vengono prese concrete misure di sostegno». Come hanno affermato recentemente anche gli addetti ai lavori, «se la situazione dovesse perdurare, a rischio c’è l’acquisizione della produzione viticola di quest’anno, che lascerebbe in gravi difficoltà schiere di viticoltori, già confrontati negli ultimi anni con i problemi della drosofila suzuki (2014), con gli effetti del gelo (2017) e con le tensioni che si manifestano a riguardo dei prezzi delle uve, riconducibili all’invenduto che giace nelle cantine ticinesi». Proprio a partire da queste affermazioni, «vero e proprio grido d’allarme», la mozione presenta richieste concrete. Eccole:

1. Predisporre contributi a fondo perso per l’eliminazione di stock di vini bianchi e rossi attualmente in vasca o già in bottiglia. Questo permetterebbero di far continuare il ciclo normale delle vendemmie già partendo dalla vendemmia 2020. L’eliminazione di stock permetterebbe alle cantine di procedere con l’acquisto delle uve della vendemmia 2020 e il mercato rimarrebbe su un livello di valore aggiunto corretto e non subirebbe una svalutazione. Gli stock eccedenti andrebbero distillati o eliminati con la supervisione dell’autorità per dare la garanzia che non venga utilizzo scorrettamente.

2. Concedere un aiuto straordinario e supplementare per la promozione dei prodotti vitivinicoli ticinesi.

3. Eliminare per la vendemmia 2020 l’obbligo di versamento della tassa e dei contributi per le uve trasformate in favore dell’IVVT. L’importo complessivo per il 2020 delle tasse destinate alla promozione andrà versato dal Cantone all’associazione di categoria.

4. Sensibilizzare la grande distribuzione a lavorare prioritariamente con i vini svizzeri.

5. Invitare gli importatori di vino e la grande distribuzione che hanno sede in Ticino a promuovere e vendere i vini svizzeri (in linea con quanto proposto dai viticoltori svizzeri al Consiglio federale)

6. Investire nella promozione dei vini ticinesi e svizzeri.

