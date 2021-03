A partire dal prossimo anno scolastico gli allievi particolarmente preparati potranno saltare una classe all’asilo o alle elementari in modo da accelerare il proprio percorso formativo. La proposta è stata presentata mercoledì dal Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS) nel corso della prima seduta del 2021 della Piattaforma di dialogo Cantone-Comuni e, come detto, entrerà in vigore dall’anno scolastico 2021-2022. Il progetto del Dipartimento non si limita solo a questo: da settembre sarà inoltre formalizzata anche la possibilità di rallentare il percorso formativo di un alunno. Tutto questo, è stato spiegato, per rispondere alle effettive necessità di ogni allievo. Per quanto riguarda il primo scenario, quello che vuole velocizzare il percorso degli allievi più dotati,...