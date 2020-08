Per 14 anni il cantiere di Sigirino ha ospitato il cuore dello scavo della galleria. È da Sigirino - che si trova quasi a metà del tracciato del tunnel - che gli operai entravano nelle viscere della montagna attraverso il cunicolo di accesso. Le costruzioni realizzate per completare AlpTranist sono entrate a far parte del paesaggio e i più giovani faticano a ricordare come l’area appariva prima del 2006. O la forma che aveva la montagna (quella che fino a pochi anni fa ospitava i tubi gialli che in paese venivano soprannominati toboga) prima di ospitare il materiale di scavo. Anche in questo caso l’accordo con le FFS prevede, a cantiere concluso, il ripristino del paesaggio. E i lavori sono già iniziati. «Il già villaggio AlpTransit - spiega la sindaca di Monteceneri Anna Celio Cattaneo -...