È passato un mese dall’11 maggio. Un mese quindi dalla riapertura di negozi, scuole, ristoranti, bar. Nonostante il grande allentamento, per fortuna, non si è verificato un nuovo picco di contagi. Anzi, da settimane oramai i numeri sono molto bassi. Per capire come è andata e come andrà, abbiamo coinvolto Giorgio Merlani, medico cantonale.

L’11 maggio, in occasione delle grandi riaperture, ci si attendeva una recrudescenza della pandemia. I fatti, a un mese di distanza, sono per fortuna ben diversi. È sorpreso? C’è una spiegazione al basso numero di nuovi contagi nel nostro cantone?

«Sorpreso? Sì. Ma è una sorpresa positiva: sono infatti molto contento di come stanno procedendo le cose. Negli ultimi nove giorni abbiamo registrato un solo positivo. Oggi (ieri per chi legge, ndr) ad esempio...