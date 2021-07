Azzardo o scelta lungimirante? Schiaffo all’equità di trattamento o mossa necessaria da spendere sull’altare della concorrenza fiscale intercantonale? In Ticino la questione promette di tornare a scaldare il dibattito politico, ma non solo. «Se il nostro cantone non si dà una mossa, rischia di rimanere al palo. Del resto, buona parte degli altri cantoni, negli ultimi 20 anni, si è attivato riducendo le imposte ai ricchi. Tuttavia è indispensabile, qualora si volesse modificare in tal senso la legge, tenere conto dei principi dell’etica e della parità di trattamento». A parlare è Marco Bernasconi, professore ed esperto di questioni fiscali. Chiediamo il suo contributo per una lettura più tecnica dell’iniziativa parlamentare con cui il PLR martedì ha proposto di alleggerire la fiscalità dei grandi...