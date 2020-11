Tra le società che hanno potuto usufruire dei crediti federali per sopravvivere alla crisi economica, alcune - come era già stato anticipato questa estate - hanno cercato di fare le furbe. Ora il Controllo federale delle finanze (CDF) - l’organo superiore di vigilanza finanziaria della Confederazione - ha aggiornato i numeri rivelando che gli abusi, a livello nazionale, sono quintuplicati. Delle 136.434 garanzie di aiuti concesse ne sono già state esaminate 133.053 per un valore complessivo di 16,4 miliardi di franchi. Di queste, 4.646 - che corrispondono a 1,2 miliardi di franchi - sono state trasmesse alla Segreteria di Stato per l’economia (SECO) con il sospetto di un abuso. Nel rapporto precedente erano invece stati aperti «solo» 859 incarti (sui 115.300 esaminati fino ad allora) sui quali...