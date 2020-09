Qualcuno se lo aspettava, e anche il medico cantonale Giorgio Merlani non l’aveva mai escluso: dopo la riapertura delle scuole lo scorso lunedì, ecco già i primi due casi di allievi risultati positivi al coronavirus, nel grado post-obbligatorio. Ma il dottor Merlani non crede possa trattarsi dell’inizio di una lunga serie, benché molto probabilmente accadrà ancora. E ritiene non ci sia da preoccuparsi sia perché tra i giovanissimi i casi di decorso grave della malattia sono rari, sia perché il contract tracing starebbe funzionando bene, portando alle quarantene preventive. È ciò che è avvenuto anche per i casi emersi ieri e fatti risalire alla serata trascorsa in un locale notturno del Mendrisiotto.

Dottor Merlani, due studenti sono quindi risultati positivi al coronavirus. Che tipo di lavoro...